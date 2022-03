Marcela Tauro opinó de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro: "No me sorprendió por cómo estaba él"

A pocos días de protagonizar un tremendo cruce en redes con Jorge Rial, Marcela Tauro opinó con contundencia de la separación del conductor de Romina Pereiro, a casi tres años de su casamiento.

Más sobre este tema Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro y confesó: "A veces el amor profundo no alcanza"

"¿Te sorprendió la separación?", le preguntó Flor de la Ve a la panelista, en Intrusos.

Pese a una resistencia inicial a hablar de la vida del exconductor de Intrusos, Tauro tomó la palabra y se explayó: "No me sorprendió la separación. Quizás porque lo conozco. Y, por como estaba él, no me sorprendió que estuviera separado".

"Estos últimos días, por cómo estaba tuiteando, sentí que algo le pasaba. Ahí llegué a creer que estaba separado", agregó Marcela.

Empática con el dolor que tuvieran estar transitando Jorge y Romina, Tauro señaló: "A mí me da pena porque me gustaba la pareja. Ella me parece muy buena mina. Y él también. Me parece que ella le hacía bien. Pero bueno, no me sorprendió la separación. Sería hipócrita si te digo que sí".

Más sobre este tema Escandalosa pelea de la Negra Vernaci y Jorge Rial en los pasillos de la radio: "El gerente los tuvo que ir a separar"

FUERTE TWEET DE RIAL CONTRA TAURO POR CONTAR SU PELEA CON LA NEGRA VERNACI

La semana pasada, Jorge Rial disparó sin piedad contra Marcela Tauro, luego de que su excompañera de Intrusos contara su escandalo pelea con la Negra Vernaci.

"No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien", sentenció Jorge, durísimo con Tauro.

LETAL RESPUESTA DE TAURO A RIAL

Marcela Tauro recogió el guante y golpeó con dureza a Jorge Rial, quien le dedicó un tremendo tweet por contar su escandalosa pelea con la Negra Vernaci, reparando en el supuesto "problema de dicción" de la periodista.

"Siempre discriminando a las mujeres del medio, tu manera de defenderte", escribió Tauro, sin filtros contra Rial en Instagram Stories.

Y agregó con dureza: "Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, JR".