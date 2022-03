Marcela Tauro opinó de la desmentida de Alejandra Quevedo sobre su romance con Rial: "Si me involucran con una persona que no pasó nada, lo aclaro firmemente"

En medio del escándalo que desató la confirmación sobre la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, Yanina Latorre nombró a la periodista Alejandra Quevedo como la mujer que estaría saliendo con el conductor. Y si bien la señalada como “tercera en discordia” salió a desmentir dicha información, Marcela Tauro fue contundente al opinar sobre este tema.

“Yanina dio una información, no es que fue alevosa contra Alejandra”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos –el ciclo que actualmente lidera Florencia de la Ve por América- al aire.

Luego, al escuchar que Alejandra se angustió al contar que su hija la pasó muy mal con estas versiones, Tauro sentenció: “No mezclemos a los hijos porque todos los tenemos”.

“Ahora, a mí lo que me sorprende o, mejor dicho, lo que me llama la atención es que a mí me involucran con alguien con quien no pasó nada, digo ‘no, con esa persona no pasó nada, ni lo conozco’, y lo aclaro firmemente”, continuó Marcela.

Y cerró, tajante: “Muchas veces pasa también, y no digo que este sea el caso, que niegan y después aparecen las fotos. Veremos… ¿Y si Yanina tiene pruebas?”.