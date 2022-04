Marcela Tauro se hartó de las críticas a Camila Homs: "No ataquemos a la víctima"

En medio de la viralización de las primeras fotos de Rodigo de Paul y Tini Stoessel juntos en Ibiza, los medios fueron en busca de Camila Homs, y la encontraron unas horas después desfilando para una importante marca.

Esto disparó un análisis de la situación de la flamante modelo en el escándalo, sobre todo en lo referente al grupo de las esposas de los jugadores de la Selección. “No sé si será muy bien recibida en el grupo de las esposas de los futbolistas Tini, cuando caiga con él”, dijo Nancy Duré, mientras Marcela Tauro afirmaba que “le van a hacer el boicot”.

“Cuando las hijas vean venir a Tini, ¿sabés qué va a pasar?”, acotó por su parte Guido Zaffora. “Pero ya el año pasado, creo que en septiembre, se decía que los habían visto a Tini y Rodrigo en Madrid. No estaba la foto pero las fechas no cierran para nada”, agregó Maite Peñoñori.

MARCELA TAURO DEFENDIÓ A CAMILA HOMS DE LAS CRÍTICAS POR LLEVAR A SUS HIJOS AL DESFILE

“Igual, vuelvo a lo mismo de siempre: el que tiene que cuidar a su familia es él, no tiene por qué hacerlo Tini”, sentenció Maite. “Bueno, también ella tiene que cuidar su imagen, no se la tenemos por qué cuidar nosotros”, le sumó Marcela Tauro, muy metida en el análisis.

“Perdón, no les quiero panelear, pero si la chica se quería cuidar, ¿hacía ese desfile ayer? Ayer se fue a exponer al desfile”, retrucó Guido Zaffora. “Además, con el clima que había ayer, llevó a esas criaturas a un caldo de cultivo de gérmenes”, dijo Flor de la Ve.

“No es casual que haya ido con la criatura porque, para mí, en este momento ella tiene que dar la imagen de la madre que carga con los hijos…”, llegó a decir Lucas Bertero, provocando la reacción de Marcela Tauro. “No, no, no. No ataquemos a la víctima. Estás atacando a la víctima”, dijo.

“Tiene nueve meses y ella lo amamanta todavía lo tiene que llevar. Es una mamá que está tratando de trabajar”, la justificó Nancy Duré.