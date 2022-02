Marcela Tauro habló de la relación de los hijos de su expareja con su hijo: "Me molestaría mucho que hicieran diferencias"

Desde que se separarony su expareja José María Álvarez , padre de su hijo(15), tuvieron una relación excelente. Así enterminó hablando de su familia ensamblada que formó con su ex y el buen vínculo que tiene su nene con sus hermanos de parte de padre.

Todo comenzó cuando la periodista se refirió a las declaraciones de Verónica Ojeda, que volvió a apuntar a Dalma y Giannina Maradona y las acusó de no querer tener vínculo con su hijo, Dieguito Fernando.

“Yo la entiendo a Vero porque a mí me como madre me molestaría mucho que me hagan diferencias con mi hijo”, empezó diciendo, poniéndose en el lugar de la expareja de Diego Maradona.

"Me quedé pensando en que pasaría si se llevaran mal o si le hicieran un vacío y a mí no me gustaría". G-plus

MARCELA TAURO CONTÓ CÓMO SE LLEVAN LOS HIJOS DE SU EXPAREJA CON SU NENE

“De hecho, yo vivo en una situación parecida porque mi exmarido tiene hijos de su primer matrimonio y gracias a Dios se llevan bárbaro”, diferenció su situación.

