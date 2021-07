Marcela Tauro habló de la posibilidad de volver a Intrusos tras su polémica salida: "Les va bárbaro, no me necesitan"

La fuerte discusión en vivo que Marcela Tauro mantuvo con Jorge Rial en Intrusos el 20 de mayo de 2020 marcó su sorpresiva despedida del programa, donde compartió nada menos que 17 años como socia y cómplice del conductor. Ya sin Rial al frente de “la nave insignia de América”, la semana pasada Laura Ubfal había lanzado la versión de que Tauro podía regresar a Intrusos, o comandado por la dupla de conductores de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Rumor que cobró fuerza luego de que se confirmara que no sería parte de A la tarde, el ciclo que este lunes comenzará Karina Mazzocco, después de que Alejandro Fantino se hiciera cargo de Intratables tras la renuncia de Fabián Doman. En este contexto, Marcela habló en Los Ángeles de la Mañana y se refirió a la posibilidad de volver a Intrusos: “Es que les va bien a los chicos. Hacen un programa maravilloso, les va bárbaro, no me necesitan”, respondió ante la pregunta de Ángel de Brito sobre las versiones de su regreso.

“¿Si América te dice que quiere que vuelvas?”, insistió De Brito. En ese instante, la periodista fue más flexible: “Y bueno, hablaría. Yo me llevo bárbaro con las chicas y chicos que trabajan ahí. Yo no tengo problema de nada. Estoy en una etapa de armonía. Para trabajar no tengo problema”.

Por otra parte, según averiguó Ciudad, más allá de los deseos que expresó de integrarse al panel de LAM en algún momento, algo imposible mientras sea columinsta de espectáculos de El club del Moro y No está todo dicho (ambos por La 100, FM 99.9), lo cierto es que Marcela Tauro seguirá en América ya que está a la espera de cerrar su incorporación a la mesa de Polémica en el Bar.