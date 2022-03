Marcela Tauro contó el peor momento que vivió con Jorge Rial en Intrusos: "Le deseó la muerte a Rinaldi"

Marcela Tauro opinó a fondo de su pasado vínculo laboral con Jorge Rial en Intrusos y recordó uno de los peores momentos que vivió con el conductor al aire, que tuvo como blanco a Daniel Gómez Rinaldi.

"¿En qué año se fue Rinaldi de Intrusos? Jorge, al aire, le deseó la muerte a Rinaldi. Y ustedes se horrorizan. Ahora va encaminado con lo que dijo (antes)", dijo la panelista, luego de oír el fuerte contraataque de Rial a Nazarena Vélez.

"Él no está bien. Después fue aprendiendo algunas cosas y nos fue escuchando… También era otra tele", agregó Tauro, sin entrar en detalles en el desagradable comentario que Jorge Rial le dijo a Daniel Gómez Rinaldi en 2011, cuando el periodista dejaba Intrusos, cursando problemas de salud, y luego asumió compromisos en otros canales.

POLÉMICA RESPUESTA DE JORGE RIAL A NAZARENA VÉLEZ

Jorge Rial le respondió a sin filtros a Nazarena Vélez, quien contó una polémica situación que vivió cuando era conductor de Intrusos, e involucró a Fabián Rodríguez.

"Un día me llamó y me dijo ¿vos medís 1.73? Bueno, te estoy preparando el cajón. Hacía eso porque me iba a otro programa y no al de él. Tiene una cosa mafiosa y él mismo se declara mercenario", dijo la panelista de LAM en el programa de América.

Entonces, Jorge, que está siendo el foco de atención por cruzarse con muchas personas del ambiente del espectáculo, le respondió a través de Argenzuela, su ciclo en Radio 10: "Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente".