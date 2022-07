Marcela Feudale rompió en llanto al recordar a su padre: "Él era solidario con el mundo; lo extraño"

A casi 13 años de la muerte de su padre, Marcela Feudale decidió homenajearlo en PH, Podemos Hablar, en el segmento en el que los invitados tienen que colgar de un árbol una foto especial.

La locutora histórica de Marcelo Tinelli escogío una junto a su padre, y al momento de expresarle unas palabras, rompió en un desconsolado llanto: "Hay cosas en la vida que no se superan. Yo era íntima amiga de mi papá y lo extraño. Extraño charlar, caminar por la playa. Eso no se puede. Y no va a pasar".

Sumida en llanto, Feudale continuó: "Extraño eso. La fe que me tenía… Él tenía solidaridad con el mundo. Hoy sus alumnos me siguen llamando para decirme cómo los acompañaba en sus dolores, en sus tristezas. Esta es la foto de mi viejo, de mi vida con él. Cuando te vea, me voy a poner contenta".

MARCELA FEUDALE DESTACÓ LAS ACCIONES SOLIDARIAS QUE HACÍA SU PADRE

"Yo con él tuve una amistad muy grande. Es el día de hoy que hay gente que me sigue hablando de él, habiendo sido un profesor de quimíca… Una chica me escribió hace poco y me dije ‘era el único profesor que se acercaba para saber si teníamos un plato de comida’", contó Marcela, orgullosa de su padre.