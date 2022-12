Marcela Coronel volvió a Intrusos y disparó contra Viviana Canosa por una posible candidatura política

En el Intrusos que debutó el 1 de enero de 2001 Viviana Canosa y Marcela Coronel catapultaron su carrera en la televisión. Las dos en numerosas oportunidades contaron que su relación no era la mejor y en su vuelta al ciclo, como panelista invitada, Marcela fue muy picante sobre la faceta actual de su excompañera.

La periodista aseguró que si coincidiera con la conductora no la saludaría. “Lo que pasa es que más allá de lo mío, su personaje es… ¡Bua!”, lanzó, con una expresión de desagrado.

“Mi relación y su personaje los dejo un poquito de lado para decir que ideológicamente con todo lo que ha dicho y hecho últimamente, no estoy de acuerdo para nada”, aseveró.

"No la votaría. Si siempre estuve en la vereda de enfrente a ella". G-plus

MARCELA CORONEL FUE MUY PICANTE SOBRE EL POSIBLE GIRO DE VIVIANA CANOSA A LA POLÍTICA

“¿Para vos va a terminar haciendo política?”, le preguntó Marcela Tauro a la expanelista de Este es el show sobre el vuelco que podría dar Viviana hacia la política, luego de ser tentada para sumarse a varios partidos.

“¿La votarias?”, fue por más Gonzálo Vázquez. “No. Si siempre estuve en la vereda de enfrente a ella, ahora…”, deslizó, y fue muy picante sobre las posiciones más conservadoras de la conductora.

“Ella no era una revolucionaria. No me sorprende, pero sabe que fuerza una posición que sabe que la va a dar rédito en algún sentido y no tiene problema en forzarla”, señaló. “No sé si eso es genuino. Yo creo que cuando vos forzás algo, muy genuino no es. Sobreactúa para su propio beneficio”, arrojó, filosísima.