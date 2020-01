Marcela Coronel, sobre Viviana Canosa: "No volvería a compartir una mesa con ella, aunque sí como invitada"

Los 20 años de Intrusos removieron antiguas peleas de los panelistas que pasaron por el ciclo de Jorge Rial. En una entrevista con Los Ángeles de la mañana Marcela Coronel, integrante original del programa, dejó en claro que sus diferencias con Viviana Canosa, su excompañera, siguen a flor de piel.

“¿Compartirías nuevamente la mesa con Viviana Canosa?”, le preguntó Ángel de Brito a la panelista. “Creo que no. Como invitadas sí, pero no trabajando”, aseguró rotunda la periodista de Hay que ver. Allí también, se refirió a los festejos del ciclo: “No me invitaron aún. Supongo que si me invitan y Laflia me da permiso voy a ir. Pienso que lo van a hacer porque soy piedra fundacional”, comentó, divertida.

Marcela también opinó de la decisión de Luis Ventura de no aceptar la invitación de Rial para regresar al programa por haber sido echado: “En parte tiene razón. No tengo la relación que tuve, pero tengo buena relación con ambos. Los puedo llamar, puedo hablar y en algún momento lo he hecho”, aseveró. “Mi situación no es la de Ventura. No me echaron. Decidí irme en los mejores términos y eso hizo que tenga una buena relación con Jorge porque me fui bien”, aseguró.

A la hora de elegir entre sus dos excompañeros de Intrusos, Marcela tomó posición: “Fui más amiga de Ventura. Profesionalmente son muy buenos los dos, pero tuve una relación más personal con Luis que con Jorge”, finalizó Marcela Coronel.