Mar Tarrés renunció a La Academia después de pelearse con su coach: "Cuando dije de renunciar me ofrecieron cambiarla"

La semana pasada, Mariana Brey contó en LAM (eltrece) que Mar Tarrés se lleva pésimo con su coach de La Academia de ShowMatch (eltrece) y también con su pareja de baile. Al hablar de la conflictiva relación de la participante con sus colegas, afirmó: "Tiene problemas con su equipo".

En este contexto, Mar le confirmó a Teleshow que renunció al certamen. Y aunque le habrían propuesto cambiar de coach para que siguiera en el programa, ella rechazó la oferta. Sin dar vueltas, explicó el motivo que la habría llevado a tomar esta decisión.

"El viernes cuando yo dije de renunciar me ofrecieron el cambio de coach, pero iba a seguir siempre y cuando ella no se quedara sin trabajo... Por el momento, a la coach no le asignaron ninguna otra pareja porque todas ya cuentan con un coreógrafo", sentenció para evitar especulaciones.

El conflicto entre Mar y su coach, Judith Kovalovsky, comenzó cuando la entrenadora afirmó que la participante llegó dos horas tarde a los ensayos en más de una oportunidad. En ese momento estalló el escándalo, que hoy derivó en la renuncia de Mar.