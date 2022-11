La mamá de El Noba, furiosa por la denuncia contra L-Gante tras el supuesto homenaje a su hijo

Vanesa Aranda, la madre de El Noba, quien murió tras sufrir un accidente con su moto, defendió a L-Gante, quien fue amigo de su hijo, por la denuncia penal que le hicieron.

Es importante destacar que el cantante de cumbia 420 fue denunciado penalmente por "fomentar en la vía pública pruebas de destreza con un vehículo", luego de haberse filmado alentando a los motociclistas que hacían "willy", piruetas, en la calle en supuesto homenaje a su amigo fallecido.

En este contexto, Vanesa aclaró que su hijo no murió haciendo "willy", las piruetas que sí se pueden ver en los videos que compartió L-Gante a través de sus stories de Instagram.

"Esto que ven ahí, lo de Eliían, pasa en todos lados. L-Gante no hizo nada por mi hijo, los chicos (los moticiclistas) lo siguieron como hacen con cualquier artista, solo que estaban en moto". G-plus

"Mi hijo no iba haciendo willy cuando chocó. No me gusta que metan a mi hijo cuando no tiene nada que ver. No lo nombren más a mi hijo porque no está. Esto que ven ahí, lo de Eliían, pasa en todos lados. L-Gante no hizo nada por mi hijo, los chicos (los moticiclistas) lo siguieron como hacen con cualquier artista, solo que estaban en moto", sentenció la mujer en A la tarde, aclarando que lo que sucedió no era parte de un homenaje a su hijo y que quien quiera homenajearlo tiene que comunicarse con ella.

LA DENUNCIA PENAL A L-GANTE

“Otra vez L-Gante es (mala) noticia con este video. Después de la muerte del Noba, hablamos varias veces con su manager, Maxi El Brother, y le propusimos armar un festival en memoria del pibe en el que se les diera a todos los chicos un mensaje de cuidado por la vida”, expresó Pablo Martinez Carignano, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en su cuenta de Twitter junto al video que compartió el cantante.

“Y ahora este ‘homenaje’, tan fuera de lugar como reírse a carcajadas en medio de un velorio. Está perfecto que L-Gante no quiera ser ejemplo de nada. Pero es inadmisible que fomente estas conductas suicidas”, agregó el encargado de la agencia.

“Por estos hechos, tomamos la decisión de denunciar penalmente a Elián Valenzuela por el delito previsto en el Art. 193 bis del Código Penal, consistente en fomentar en la vía pública pruebas de destreza con un vehículo. Ahora deberá responder ante la Justicia”, sentenció.