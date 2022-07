La mamá de Matías Defederico contó por qué el ex de Cinthia Fernández no ve a sus hijas

Al conflicto entre Matías Defederico y Cinthia Fernández por sus hijas, se sumó la madre de él, Analía Frascino, que salió a defender a su hijo y criticó con todo a la panelista de Momento D.

La mujer aclaró que Matías no verá a sus nenas por un tiempo y explicó por qué tomó esta decisión en conjunto con su abogada.

"No puede ingresar hasta la puerta de la casa de Cinthia, solo puede ir hasta la entrada del country. Recomendado por la familia y por la abogada", contó Analía en diálogo con el ciclo A la tarde.

LA MADRE DE MATÍAS DEFEDERICO AFIRMÓ QUE SU HIJO TIENE MIEDO DE IR PRESO

Además, Analía aclaró que el futbolista "no es un padre abandónico", sino un padre que "tiene miedo de ir preso". Y explicó por qué.

"Como ella expuso una causa de violencia que nunca llevó a la Justicia, tenemos miedo que salga golpeada y que sí le haga una denuncia por violencia de género...".

"Hasta que no se solucione eso, él no va a ver a las nenas. Mi hijo no es un padre abandónico, es un padre que tiene miedo de ir preso”, sentenció.

¿Qué dirá Cinthia?