La mamá del Conejo criticó duramente a Coti: "Lo perjudicó, no sé si me gusta como nuera"

Desde que Coti y el Conejo, los dos ex participantes de Gran Hermano 2022 que fueron eliminados de la casa, todos se mantienen atentos a cómo sigue su relación post reality.

Ahora quien salió a hablar de la relación entre los hermanitos fue la mamá de Alexis, Norma, quien fue entrevistada en “El Show de Ulises Jaitt”, ciclo que se transmite por Radio XLFM.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: así fue el reencuentro del Conejo y Coti Romero en un hotel

En el programa, la mujer fue consultada por Coti, la nueva novia de su hijo, cuyo vínculo nació en el ciclo de Telefé.

Ante la pregunta ¿cómo lo ves a Alexis con Coti?, Norma no dudó en responder: "Bien. No la conocemos a Coti, la vi detrás de una pantalla. Me la crucé en lo de Georgina (Barbarossa)".

Más sobre este tema Thiago apuntó contra Coti por su relación con Alexis en Gran Hermano 2022: "No lo dejaba tranquilo y por ella nos alejamos"

Y agregó: "La noche de eliminación de Alexis la vi dos segundos en un pasillo, no puedo opinar mucho de cómo es, solamente lo que veo, es una chica muy bonita y no mucho más. En realidad no la conozco".