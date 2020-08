Maluma hizo un fuerte descargo en plena polémica con su exnovia y su nueva pareja, Neymar: "No me importa si están juntos"

El escándalo se puso a la orden del día cuando Neymar festejó un triunfo futbolístico cantando ¿en broma? el último hit de Maluma, Hawái. Muchos afirman que su actitud fue provocadora. ¿El motivo? El cantante se habría inspirado en su ex, Natalia Barulich, para componer la canción. Sí, la misma modelo que ¡hoy está en pareja con el futbolista!

Cansado de las especulaciones, Maluma hizo un live en Instagram para aclarar los tantos y se descargó como nunca. En primer lugar, hizo hincapié en que no se inspiró en su ex para componer la canción.

"Realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien". G-plus

"La escribimos en combo... Me la mostraron en enero y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción grande... Terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no... No es así”, remarcó.

Además de subrayar que terminó "bien y tranquilo" su última relación, se refirió al romance del futbolista con su ex y les subió el pulgar. "Realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida. Yo no tengo ningún problema con él; al revés, me siento muy agradecido con todo su equipo por poner esa canción tan cabrona al terminar el partido”, aseguró.

"No tengo ningún problema con Neymar, le deseo muchos éxitos. Es un crack”. G-plus

Y se despidió intentando limar asperezas con el futbolista: "No tengo ningún problema con Neymar, le deseo muchos éxitos. Es un crack”.

¿Qué dirá el futbolista?