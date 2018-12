Luego de que él contó que su pareja no quería ir al programa por las preguntas de De Brito, la actriz apareció en el estudio.

La semifinal puso a los participantes del Bailando con lo sentimientos a flor de piel y el apoyo de los seres queridos es fundamental. Cuando Tinelli quiso saber porque Malena Narvay no estaba en el piso, Julián Serrano se lamentó y contó que ella no estaba. Sin embargo, ella terminó sorprendiéndolo.

Malena: "Me encanta venir. Tenía que venir a apoyarlo. No pude venir porque estaba grabando en el otro canal y me pareció importante estar como él siempre está conmigo". G-plus

"Pasa que yo no la quería presionar o comprometer”, aseguró el youtuber cuando el conductor insistió sobre el faltazo de su novio. "¿Celos? No es por eso, le dije que hiciera lo que sienta. Creo que no quería que Ángel de Brito le haga preguntas incómodas", terminó confesando, pero unos minutos después la joven actriz irrumpió en el estudio.

Primero, la pareja se dio un súper beso y después ella contó porque no podía ausentarse: “Me encanta venir. Tenía que venir a apoyarlo. No pude venir porque estaba grabando en el otro canal y me pareció importante estar como él siempre está conmigo”, aseguró.

¡Invitada de lujo! Malena Narvay y su beso con Julián Serrano en Bailando 2018.