El mal momento de Dominique Metzger en Qatar: sufrió un robo mientras hacía una nota

Instalada en Qatar donde vive la previa del Mundial de Fútbol, Dominique Metzger sufrió un mal momento luego de que le robaran la billetera en plena nota. Y fue ella misma quién decidió contar cómo sucedió el hecho a través de varios posteos que subió a las redes.

“Bueno, experiencia catarí. Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la Policía y me mandaron acá a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado y que la van a encontrar a la billetera que tenía los documentos, plata, las tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa. Lo otro no me importa nada”, comenzó diciendo la conductora de TN.

“Veremos qué pasa. Lo que uno no esperaba vivir, lo vive”, agregó, al mismo tiempo que dejó en claro que los efectivos policiales le transmitieron tranquilidad y le aseguraron que el ladrón iba a aparecer con sus pertenencias.

“Acá estamos, adentro de la estación de policía. Como detalle de color, ponele, es un sector de mujeres solamente. Me hicieron pasar a un sector de espera solo para mujeres, porque está todo dividido. El sector que está allá están los hombres. Llegás al mostrador principal y te derivan. Ahora viene a atenderme una policía mujer, vamos a ver qué me dice”, cerró Dominique, sobre cómo el procedimiento en aquel país cuando hacés una denuncia.