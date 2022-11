Majo Martino, a corazón abierto: "He tenido una historia con una mujer"

Majo Martino habló a corazón abierto en su visita a Podemos Hablar el último sábado, donde contó que tuvo una historia con una mujer e hizo referencia a cómo se la juzgó.

“¿Alguna vez fuiste juzgada por algo que hiciste o dijiste y te arrepentiste?”, le consultó Martina de Gran Hermano a la pareja de Locho Loccisano, quien respondió: “Sí, me juzgaban de una mala manera con el tema de la bisexualidad, se me señalaba”.

“¿Sos bisexual?”, repreguntó la exparticipante del reality show de Telefé y la panelista expresó: “Me ha gustado una mujer, sí, fue una linda experiencia, he tenido una historia con una mujer”.

“Hoy estoy de novia con un chico que lo amo, Lucas Locho te amo”, dijo al final y le envió un beso al influencer, a quien conoció en la primera edición de El Hotel de los Famosos.

MAJO MARTINO CONTÓ QUÉ ES LO QUE LA ENAMORA DE UNA PERSONA

Majo Martino contó qué es lo que la enamora de una persona en Podemos Hablar: “Cuando me gusta alguien, me gusta una persona y no su sexo en sí”.

“Cuando uno está enamorado, no me atrae ningún otro hombre ni ninguna otra mujer”, dijo la exparticipante de El Hotel de los Famosos.