Majo Martino apuntó sin filtro contra Martín Salwe por criticar el ingreso de su hermano a El Hotel de los Famosos 2: "Es un payaso"

Luego de que se conocieran varios de los nombres de las figuras que serán parte de El Hotel de los Famosos 2 (cuya primera edición tuvo a Alex Caniggia como ganador), Majo Martino se mostró feliz por la propuesta que le llegó a su hermano Juan, pero apuntó sin filtro contra Martín Salwe por sus recientes declaraciones.

“Me puse feliz de que lo convocaran a mi hermano. Algunos me dicen ‘no es famoso’ y bueno, es verdad, pero es un actor que viene del under. El payaso de Martín Salwe tuvo el tupé de cuestionar a mi hermano el otro día en Intrusos. Yo pensé’ este pibe, ¿se acuerda cómo entró?’”, comenzó diciendo Majo en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Martín cuestionó su fama o no fama. Mi hermano por lo menos hizo ficción. Ponés El Marginal o Los Protectores y está. Salwe tenía la mitad de la cara tapada”, agregó, irónica, contra Slawe, con quien quebró su amistad después de participar en el reality de eltrece.

“Mi hermano es re sensible, siempre me defendió y me contuvo cuando estaba mal por alguna crítica o algo que haya pasado más masivo. Pero, yo soy una leona y cuando tocan a alguien de mi familia, me pongo loca. Él se la va a bancar bien, pero creo que yo no”, cerró la novia de Locho Loccisano, sincera.

MARTÍN SALWE OPINÓ DEL ROMANCE DE LOCHO LOCCISANO Y MAJO MARTINO

Luego de su relación con Majo Martino terminara de quebrarse en El Hotel de los Famosos, Martín Salwe habló de la relación que comenzó la joven con Locho Loccisano y dio que hablar con sus picantes declaraciones.

“Yo les puedo decir que adentro de El Hotel de los Famosos, Majo era como que se escapaba de Locho, y acá afuera están como juntos. Es raro, no sé, porque adentro no pasaba nada”, comenzó diciendo el locutor en Estamos en América.

“Ahora están juntos. Yo lo entiendo eso, veo las fotos. El otro día, hubo un festejo de la gente del Hotel y fueron los dos juntos y estuvieron a los besos”, agregó, hablando del gran presente que atraviesan los exparticipantes del reality de eltrece.

Por último, Salwe se refirió a su distanciamiento de Majo : “. Es algo válido. Pero, quizás, como yo era amigo de antes le tendría que haber avisado. Ahora, adentro, esa relación no continuó, eso es cierto”.

cerró el entrevistado, remarcando la prioridad que le dio a conocer a otras personas.