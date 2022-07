Maite Peñoñori opinó picantísima de Andy Kusnetzoff: "Busca barro todo el tiempo"

Maite Peñoñori se sumó a la lista de panelistas que coinciden en que Andy Kusnetzoff, en PH, Podemos Hablar, asumió un rol más "chimentero".

Todo comenzó con la filosa opinión de Marina Calabró en Lanata sin filtros, en donde la columnista criticó a Andy.

"En PH hay maldad. Malicia. No van a parar hasta que haya un desmayado en pleno set. Mientras Jujuy (Jiménez) hablaba de la tripofobia, le pusieron en pantalla todos circulitos. Después dicen que Andy no es un chico malo y que no hace chimentos", expresó Calabró.

Y agregó, picantísima: "No te hagas el 'no consumo cosas chimenteras'. ¡Si hacés un programa de chimentos! Viene LAM, Socios en el Espectáculo y PH. Y después reniegan".

"Andy lo que hace es buscar barro todo el tiempo. Bucea en el barro. Dicen 'murió tal', y él 'tac' (gestó de palazo), pregunta". G-plus

MAITE PEÑOÑORI, LETAL CON ANDY KUSNETZOFF

Luego de ver el filoso análisis de Marina Calabró en Intrusos, Marcela Tauro tomó la palabra: "Hay periodistas, conductores, que les molesta meterse en el barro".

"Para mí se atreve cada vez más, le está tomando el gustito. Aunque Andy lo deteste". G-plus

Con vehemencia y mirando a cámara, Maite reaccionó: "Y Andy lo que hace es buscar barro todo el tiempo. Bucea. Dicen 'murió tal' y él 'tac' (gestó de palazo), pregunta".

"Pero no se siente cómodo... Él habilita a los invitados a que saquen los temas. Él no se atreve. No va al hueso", le contestó Tauro.

Sin embargo, Peñoñori se mantuvo firme en su postura, picante con Kusnetzoff: "Para mí se atreve cada vez más, le está tomando el gustito. Aunque Andy lo deteste".