Madrid se rindió a los pies de Duki: el cantante se presentó ante 30 mil personas

Duki vivió dos noches históricas en el emblemático WiZink Center de Madrid, con dos show sold out, ante 30 mil personas.

El viernes y sábado pasado, el cantante de rap hizo temblar el WiZink Center al ritmo de Givenchy, Rockstar, Te Sentís Sola, Sudor y Trabajo.

Tampco faltaron los hits Tumbando el club, Ya me fui, Goteo, She Don’t Give a Fo y su reciente estreno, Si me sobrara el tiempo, que ya viene copando todos los rankings globales.

CÓMO SIGUE LA GIRA DE DUKI EN ESPAÑA

El 3 y 4 de marzo, Duki se presentará en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas ya están totalmente agotadas y se espera que el cantante argentino repita la fiesta vivida en Madrid.