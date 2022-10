La madre de L-Gante cruzó al papá del músico y desmintió todo lo que dijo

Los últimos días Miguel Ángel Prosi, el padre biológico de L-Gante, salió a la luz para criticar los dichos de su hijo, quien habló de la distante relación que tenían y apuntó hacia Claudia Valenzuela, la madre del cantante quien siempre contó que había criado sola a su hija. Ahora, la mujer salió al cruce.

“El salió hablar así… Capaz no lo tenía pensado y en un momento dijo ‘salgo ahí, dio la nota y se puso a hablar. Fue la primera vez que se veían y hablaban, como quien dice, frente a frente. Hablando los dos eran casi iguales”, aseguró Claudia, sobre el encuentro al aire que tuvo el cantante con su padre, en Porque Sí (Radio Continental).

“Hablan muy bien los dos, se expresan bien. Para Elián también fue algo sorpresivo. Yo no he hablado mucho con él. Ayer muy poco y después él salió temprano porque tenía que ir a América. Él no tuvo problemas en salir y enfrentar las cámaras, en hablar y siempre va a dar su parecer y va a tener la palabra justa”, aseveró.

“La última vez que él vino, y esto lo voy a decir esta vez y listo, fue al domicilio de mi mamá. Es a 15 cuadras y es la casa donde vive mi mamá y vivieron mis abuelos. Mi mamá y mi hija viven ahí. ¡Alguien te va a decir dónde estamos!". G-plus

CLAUDIA VALENZUELA, LA MADRE DE L-GANTE, SE DESPACHÓ CONTRA EL PADRE DEL CANTANTE

Sin embargo cuando Lola Cordero, conductora del ciclo, le preguntó por los dichos que tuvo su expareja contra ella, al asegurar que se mudaron cuando era chico el cantante y no le informaron sobre dónde estaba, Claudio se molestó.

"Fue la primera vez que se veían y hablaban, como quien dice, frente a frente. Hablando los dos eran casi iguales. Hablan muy bien los dos, se expresan bien. Para Elián también fue algo sorpresivo". G-plus

“No fue como dijo esta persona. Él sabía dónde aparecer y preguntar dónde estaba Elián y donde estábamos viviendo”, señaló. “El abuelo, el papá de él, ha venido a buscarlo, nos ha llevado a comer a lo de su papá y la relación nunca se cortó. Yo tengo la mejor con la mayoría de la gente, pero él en un momento dijo que no sabía el domicilio de nosotros”, lo cuestionó.

Más sobre este tema L-Gante se reconcilió en vivo con su padre y lo invitó a comer un asado a su casa: "Yo le quiero decir a Elián que lo adoro"

“La última vez que él vino, y esto lo voy a decir esta vez y listo, fue al domicilio de mi mamá. Estábamos viviendo ahí antes de vivir en la casa en la que estamos hoy. Es a 15 cuadras y esa casa donde vive mi mamá vivieron mis abuelos. Ese predio ocupado por mi familia debe tener 100 años. Mi mamá y mi hija viven ahí. ¡Alguien te va a decir dónde estamos!”, relató. “Con esto que te digo creo que cierra bastante lo que dijo ese señor”, concluyó, picante.