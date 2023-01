La madre de L-Gante contó cómo está hoy la relación de su hijo con Tamara Báez

En una entrevista con Intrusos habló Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, sobre el éxito del músico, cómo cambió su vida tras la fama y no faltaron las preguntas sobre Tamara Báez, su exnuera.

“Después de la tormenta viene la calma, pero hay que hacer que esa calma persista”, afirmó la madre del cumbiero, sobre cómo está el vínculo de su hijo con la mamá de Jamaica.

También Claudia compartió su parecer acerca de si cree que va a haber una reconciliación. “No sé. Yo no tengo ningún problema con Tamara y es la mamá de mi nieta. No me voy a meter en los sentimientos de mi hijo. El tiempo dirá”, señaló.

"Tienen que fijarse y decir ‘en esto me equivoqué’ o ‘voy a llevar la relación por este lado para no volverme a equivocar’. En el medio pasaron muchas cosas". G-plus

LA MAMÁ DE L-GANTE HABLÓ DEL VÍNCULO DEL CANTANTE CON TAMARA BÁEZ

La madre del cantante se refirió a los escándalos que tuvo la pareja, hoy superados. “Por más que uno diga ‘no’ o diga ‘sí’. Por ahí son tormentas que pasan y que sirven para aclarar ciertos puntos. Ellos saben”, aseguró.

“Tienen que fijarse y decir ‘en esto me equivoqué’ o ‘voy a llevar la relación por este lado para no volverme a equivocar’. En el medio pasaron muchas cosas”, contó, sobre las polémicas.

Claudia también se refirió a los cruces que tuvo Tamara con su hijo. “Algunas cosas las podemos tomar como un error y en otras, que quizás publica o que salta, lo tenés que tomar como una mujer que salta porque le dan bronca ciertas cuestiones y sale. Tienen dos caracteres fuertes que de repente chocan”, concluyó.