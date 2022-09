La madre de Karina La Princesita la defendió por las burlas que recibe por su cuerpo: "Cerrá la boca"

En Intrusos estuvo como invitada Mónica Cuello, la madre de Karina La Princesita. Allí habló de la fiesta de cumpleaños de su nieta, bancó a Barby Silenzi por el look que llevó y terminó hablando de las críticas que suele recibir su hija en las redes por su cuerpo.

“Antes Kari me llamaba cuando decían alguna cosa. Me advertía y me decía ‘mami, mirá que van a hablar de tal o cual cosa’. Lo hacía para tranquilizarme, pero después me enojaba”, contó.

“Antes naturalizábamos eso, las cargadas. Yo sé que le hacía mucho mal eso a mi bebé. La afectaban”, aseguró en el ciclo de Flor de la Ve.

Incluso recordó las burlas que tenía Karina cuando salía con el Kun Agüero. “Recién hablaban del Kun y a él le decían ‘comegorda’ y todas esas cosas”, se lamentó. “Vi a un par que comentaban en las redes. Dije ‘¿a ver qué perfecta sos vos?’. Mi amor, cerrá la boca”, se despachó, filosísima.

"Antes naturalizábamos eso, las cargadas. Yo sé que le hacía mucho mal eso a mi bebé. La afectaban". G-plus

LA MADRE DE KARINA LA PRINCESITA HABLÓ DE LAS BURLAS QUE RECIBÍA LA CANTANTE POR SU CUERPO

“A mí me molestaba mucho cuando la imitaban. Recuerdo que Flor Peña, a quien adoro y por eso me dolió, se puso un rollo falso para hacerla. Esas cosas no están buenas”, recordó, en alusión a una imitación que la actriz en Tu cara me suena.

Más sobre este tema La mamá de Karina La Princesita defendió a Barby Silenzi de las críticas a su look en la fiesta de 15 de Sol

“Ahora ya está mejor, pero antes los comentarios la ponían mal y la afectaban mucho”, aseveró.

Más sobre este tema La interpretación de La Princesita que conmovió a todos en La Academia: "Es hermoso recordar momentos maravillosos"