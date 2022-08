La madre de Chano rompió el silencio: "Mi hijo está haciendo el tratamiento y quiere recuperar su vida"

Marina Charpentier habló de la salud de su hijo, que se encuentra internado por un tratamiento de rehabilitación. A un año del incidente en el que la vida de Chano corrió peligro , luego de que, en pleno brote psicótico, el oficial Facundo Amendolara le disparara en el abdomen, ocasionándole la pérdida del bazo, un riñón y parte del páncreas,habló de la salud de su hijo, que se encuentra internado por un tratamiento de rehabilitación.

"Él está consciente de que la pasó muy mal y sigue dando la batalla por la recuperación", aseguró la licenciada en trabajo social y especialista en adicciones.

"Lleva 73 días internado, sin consumo, con una vida tranquila, haciendo tratamiento y quiere volver a su vida. Ojalá que la enfermedad no le juegue una mala pasada y ojalá que lo logre", agregó en una entrevista con Vero Morilla y Lucas Mella en Más allá de las noticias, por Radio Colonia.

Además señaló que la última recaída del ex líder de Tan biónica no tuvo que ver con su rápido regreso a los escenarios: "Los médicos avalaban que volviera a trabajar y yo no me meto, porque tiene 40 años".

Sobre la declaración escrita de Amendolara, en la que aseguró que le disparó al músico "como último remedio" porque su vida corría peligro, aseguró que no está pendiente de los avances de la causa.

"Para nosotros ya está, terminó", sostuvo Charpentier. Y agregó: "Todo lo que ocurrió es producto del problema de la Ley de Salud Mental que no se ejecuta como corresponde, sin personas preparadas y calificadas atendiendo las situaciones en las que uno pide ayuda".