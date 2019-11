Macarena Rinaldi dijo que se animaría a pedirle casamiento a Fede Hoppe en ShowMatch: "Yo voy al frente"

La boda de Pampita puso casamentero a Tinelli. Primero fue la jurado quien le pidió a Federico Hoppe que dé un paso y le pida la mano a Macarena Rinaldi, y ahora fue Marcelo quien, al ver que su productor no se mostró muy animado por la posibilidad, eligió ir por el lado de la bailarina.

“No entiendo por qué a esta altura de la vida tiene que ser el hombre el que le proponga casamiento a la mujer, me parece antiquísimo. ¿Por qué una mujer como usted no puede hacerlo?”, le comentó el conductor a Macarena y ella no se achicó. “Tengo que encararlo, ¿no? Honestamente, nunca lo hablamos. ¡Yo voy al frente!”, lanzó, entre risas.

Macarena: "Yo siento que es el hombre de mi vida. Lo elijo todos los días, me levanto y soy feliz de tenerlo al lado". G-plus

“Usted después del puntaje final se puede acercar y proponérselo. ¿Quién es Fefi (N de la R: el apodo con el que Macarena llama a Hoppe)? Encaralo vos y decile lo que sentís”, siguió Marcelo, envalentonado para que su mano derecha pase por el altar. “Tiene 50 años, Fefi. Yo ya tuve tres casamientos y usted ni uno. Basta del soltero puntilloso. No se va a casar con el Chato Prada”, continuó, divertido.

Tinelli: "¿Quién es Fefi? Encaralo vos y decile lo que sentís. Él tiene 50 años. Yo ya tuve tres casamientos y usted ni uno. Basta del soltero puntilloso. No se va a casar con el Chato Prada". G-plus

Y aunque finalmente la propuesta de Macarena no llegó en la gala del martes, volvió a poner fichas a la boda: “Yo siento que es el hombre de mi vida. Lo elijo todos los días, me levanto y soy feliz de tenerlo al lado”, aseguró la bailarina, sonriente… ¡y Fede no se daba por aludido! “¿Quiere un respirador?”, lo chicaneó Marcelo.

¿Se viene la propuesta de casamiento de Macarena Rinaldi a Federico Hoppe en ShowMatch?