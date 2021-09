Lussich aseguró que Benjamín Vicuña y Luciana Salazar se fueron muy acaramelados de un restaurante: "Secó sus lágrimas en las sábanas de ella"

Rodrigo Lussich lanzó una bomba de proporciones épicas en El Show de Los Escandalones cuando afirmó que Benjamín Vicuña y Luciana Salazar se habrían ido juntos de un exclusivo restaurante al que asistieron en su fiesta de apertura. El conductor afirmó que el actor y la participante de La Academia estuvieron toda la noche “pegoteados” y que cuando nadie los vio “desaparecieron al mismo tiempo" del local.

“En la noche del pasado viernes, en la fiesta de apertura de un conocido restaurante se encontraban, a saber: Gustavo Bermúdez, Gastón Portal, Florencia de la Ve, Mariana Genesio, Luciano Cáceres, Cande Tinelli con Coti, Charlotte Caniggia, Fabián Medina Florez, Martín Baclini, Agus Casanova, Sole Fandiño, entre otros”, anunció Lussich frente al panel, que reclamaba más nombres.

“Benjamín Vicuña pegoteado, como una especie de lapa, como una especie de moco, como un abrojo. Él le hablaba y le estaba encima, toda la velada, enloquecido con ella. La pareja menos pensada de Benjamín Vicuña, en depresión, pero siempre buscando qué hacer porque tiene que alimentar la rata”, agregó el conductor, para aumentar la intriga.

Finalmente, el conductor empujó el detonador de su “bomba” mientras contaba que el actor chileno está “muy deprimido” por su separación, pero que sale “por consejo de sus amigos”. “La rata no piensa, no entiende razona. Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un moco, y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que el viernes por la noche, Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”, afirmó Lussich a los saltos.