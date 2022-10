La bailarina de L-Gante dice que por Mauro Icardi se iría a vivir a Turquía: "Me gusta bastante"

Luli Romero, la bailarina que fue vista saliendo de un hotel con L-Gante días antes de que con Tamara Báez confirmaran su separación, sorprendió con una fuerte comparación.

Es importante aclarar que Luli fue señalada como la "tercera en discordia" entre el cantante de cumbia 420 y la madre de su hija, Jamaica. Y que afirmó que esta situación la afectó muchísimo.

Lejos de quedarse en el molde, se refirió con picardía a Mauro Icardi, el ex de Wanda, que estaría viviendo un apasionado romance con L-Gante.

QUÉ DIJO LULI ROMERO SOBRE MAURO ICARDI, EL EX DE WANDA NARA

Luli apuntó muy fuerte contra L-Gante y le dedicó un sorpresivo mensaje a Mauro.

"La verdad que después de lo que pasó no me interesa tomarme un café con L-Gante y antes de que pasara esto tampoco me interesó. No es mi tipo”.

"Icardi sí es mi tipo, L-Gante no. Soy más de ese estilo, me gusta bastante Icardi. Me iría a vivir a Turquía si saliera la posibilidad”, sentenció Luli, polémica, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y se despidió remarcando que es fan de Wanda a un 70 por ciento.

¡Ah bueno!