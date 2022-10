Luli Fernández, lapidaria con Toti Pasman tras su enojo con los Martín Fierro: "Es mal compañero"

A tres días de la premiación de los Martín Fierro de Radio, Luli Fernández opinó durísimo de Toti Pasman, tras ver una nota del periodista furioso por perder en la categoría Labor Periodística Deportiva.

Pasman estaba nominado por su programa radial Fútbol 910, de La Red. Sin embargo, el galardón quedó en las manos de su colega Sergio Altieri, por su trabajo en La García.

Indignada con la actitud "descalificadora" que percibió en Toti Pasman, Luli arremetió sin filtros contra el periodista en Socios del Espectáculo: "Lo ganó otro compañero. También tenés que ser buen compañero".

"Si lo ganó otro, te puede gustar más o menos, pero vos no estás en Aptra. Entonces, bancatelá. Sé buen perdedor, porque el otro, pobre, que está con la estatuilla dice: 'Ay, ¿qué soy? Me minimizó Pasman'", agregó la panelista de eltrece, letal con el periodista deportivo.

Atento a la bronca de su compañera, Rodrigo Lussich apuntó: "Claro, siente como que no tiene éxito. Luli dijo la verdad". Y Fernández cerró el tema sosteniendo lo dicho: "¡Calmate! Es mal compañero".

LA FURIA DE TOTI PASMAN EN LOS MARTÍN FIERRO DE RADIO

Toti Pasman expresó su enojo en Intrusos, tras perder el Martín Fierro de la Radio en la categoría Labor Periodística Deportiva.

"Estoy mal. No es por perder. Pero yo estaba en dos ternas. Una era en Mejor labor periodística, y hacés 25 puntos de rating todas las noches y perdés contra un programa que la gente no sabe que está al aire. Siento que me chorearon", dijo, sin filtros.

"Siento que me robaron y me voy recaliente", repitió Toti Pasman, con bronca.