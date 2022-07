Luli Fernández lanzó una fuertísima frase contra Nicole Neumann: "El medio es chico y todos te conocemos"

Luli Fernández miró a cámara y le respondió a Nicole Neumann, quien sostuvo que ella no bajó a su colega de Los 8 Escalones del Millón, luego de haber sido convocada para que sea su reemplazo, los días que estuviera de viaje.

"Es gente que no me conoce. La gente que me conoce sabe que no es mi filosofía de vida... A mí no me afecta, porque no es verdad", dijo Neumann, consultada por la polémica con Fernández.

"De la gente, ya nada me sorprende. Está todo bien. Ojala que cuando yo no esté, la vuelvan a convocar para reemplazarme", agregó Nicole, dando por terminado el tema.

"Nicole, todos te conocemos, porque el medio es muy chico. Sabemos cómo procede cada uno". G-plus

FUERTE RESPUESTA DE LULI FERNÁNDEZ A NICOLE NEUMANN

Indignada, Luli Fernández reafirmó que Neumann puso el grito en el cielo, luego de que ella hablara sobre sus internas con Fabián Cubero y Mica Viciconte en Socios del Espectáculo, y pidió que no sea su reemplazante.

"Cuando Nicole dice 'no me conocen'. A mí lo que más me sorprendió de esto que pasó, no es lo que pasó, sino la poca sorpresa que causó en todos lo que yo conté", disparó la panelista.

"De hecho, creo que fue Maite, en Intrusos, la que dijo que Nicole hace estas cosas. Nicole, todos te conocemos, porque el medio es muy chico. Sabemos cómo procede cada uno", apuntó Luli, picantísima con Neumann.

Y agregó, con vehemencia: "En off, dos personas me dijeron que me tenían que bajar de las grabaciones porque Nicole había llamado muy enojada, por lo que yo había dicho acá". Acto seguido, Luli destacó la acción del personal de Guido Kaczka: "El viernes me llamó un productor para pedirme disculpas".