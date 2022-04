Luli Fernández contó su discusión en privado con la esposa de Ángel di María: "Terminamos regias"

El cruce que Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel di María, con Luli Fernández en público en Instagram continuó en una charla privada y la panelista de Socios del Espectáculo resumió la polémica por la supuesta sororidad al dejar de seguir a Tini Stoessel y China Suárez tras los escándalos con Rodrigo de Paul y Mauro Icardi: "Terminamos regias".

Con picardía, Luli arrancó explicando en vivo: "Yo le hubiese preguntado por qué dejó de seguir a Tini, si a la nena le había dejado de gustar la música. Pero no estaba en condiciones de preguntar nada más porque iba a atravesar el teléfono y me iba a querer matar".

Luego, Fernández leyó el enérgico planteo de Jorgelina: "¿De qué entorno directo hablás? No conozco a Camila Homs, no conozco a De Paul... No me des vuelta la tortilla. Tu mensaje insinúa que dejé de seguir a los potagonistas y no fue ahora. no me salpiques. (...) Quilombos ajenos conmigo no. Y mucho menos si los inventan. Cuido mucho mi nombre y el de mi familia".

"No me habían salpicado hasta hoy, pero no voy a permitir que digan cualquier cosa, y encima tan sueltamente", siguió el descargo de la madre de las hijas de Ángel di María.

Ahí, Luli le había marcado la cancha: "No tengo nada personal con vos ni con nadie. Lamento que esto te incomode tanto. Entenderás que por la envergadura del asunto todos los ojos están puestos en los protagonistas y el entorno. Rodrigo de Paul es jugador de la Selección como lo es tu marido".

LULI FERNÁNDEZ CONTÓ CÓMO SE AMIGÓ CON LA ESPOSA DE ÁNGEL DI MARÍA

En una escalada de la charla por mensaje directo de Instagram, Jorgelina Cardoso fulminó a Luli Fernández.

"Si vos inventás algo en público te desmiento en público. Y si me escribías en privado antes de hablar te respondía con la mejor y a verdad", arremetió la mujer del delantero de PSG.

Por eso, Luli apaciguó: "Entiendo tu enojo. Jamás hubo mala onda. Obvio que mañana haremos el tema en el programa y contaremos, tal cual publicaste, que los unfollow existieron, pero son extemporáneos".

Al final, Jorgelina Cardoso concilió con Luli Fernández a pura ironía: "Pero tenés que aclarar que (a Tini Stoessel) la dejé de seguir hace 97 años. Y a la China, ¡qué se yo si la seguí alguna vez!".