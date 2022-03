Luisana Lopilato mostró la primera foto de su pancita de embarazada y contó cuál es el antojo que tiene: "Papas fritas"

La familia de Luisana Lopilato y Michael Bublé se agrandará con la llegada de su cuarto hijo. La actriz, que ya es madre de Noah, Elías y Vida, confirmó que está embarazada y a través de su cuenta de Instagram mostró su incipiente pancita… ¡y el antojo que la enloquece por estos días!

“De a poquito se va asomando”, escribió, la exfigura de Rebelde Way y Chiquititas, junto a una foto en donde aparecía descansando en su cama y lucía un suéter levantando en el que se notaba sus reciente embarazo. “Adivinen quién quiere decir ‘hola’”, puso, enternecida.

Pero no fue todo. “Por acá con algunos antojos”, completó, risueña mientras en su foto lucía un gran paquete de papas fritas. ¡Tentadísima en su dulce espera!

Luego de los rumores que desataron algunas imágenes del videoclip que lanzó Michael Bublé donde se ve Luisana Lopilato con una incipiente pancita, finalmente el cantante y la actriz confirmaron que le darán un hermanito a Noah, Elías y Vida.

Más sobre este tema Luisana Lopilato y Michael Bublé confirmaron que esperan a su cuarto bebé: "Ups, lo hicimos de nuevo"

“¡Ups, lo hicimos de nuevo! ¡Bebit@ en camino!”, escribieron Luisana y Bublé en sus respectivas cuentas de Instagram junto a dos dulces imágenes. En una, se los ve a ellos acariciando la pancita de la actriz; y en otra, a los pequeños besando el vientre de su mamá.

Más sobre este tema La emotiva reacción de Darío Lopilato al enterarse del embarazo de Luisana: "Vi el video y lloré, fue sorprendente"

En las escenas del tema I'll Never Not Love You, del cual ya se conocieron algunas imágenes, se puede ver a Luisana junto a los tres hijos de la pareja y una pancita que hace suponer que el cuarto está en camino.