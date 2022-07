Luis Ventura sorprendió al ponerse al frente de la conducción de Intrusos: el motivo

Luego de que Flor de la Ve estuviera al frente de Intrusos como todas las semanas, este viernes sorprendió la presencia de Luis Ventura en su reemplazo, quien le mandó un cálido saludo a su colega.

Pasadas las 13.30, Virginia Gallardo, Guido Záffora, Maite Peñoñori, Nancy Duré y Kate Rodríguez recibieron con un fuerte aplauso al presentador de Secretos Verdaderos, que se sentó en la silla que suele ocupar De la Ve.

Fue entonces que Luis, que también trabaja en el equipo de A la tarde, por América, le puso humor al momento: “Llegó el bombero de las 24 horas. Discúlpenme, me confundí, ¿Karina Mazzocco dónde está?”.

Sin embargo, segundos después, se dirigió a Flor y explicó el motivo de su ausencia: “Ante todo, le mando un beso grande a Florencia que no andaba bien”, expresó, gesto que fue seguido por los miembros del programa. A lo que Nancy Duré cerró: “Besos, que se recupere pronto”, expresando que la conductora no se sentía bien.

LA "VENGANZA" DE FLOR DE LA VE CONTRA PABLO GOYCOCHEA TRAS OLVIDARSE DEL ANIVERSARIO DE BODA

Luego, contó que como durante la mañana su marido no la saludó, pese a que ella había publicado una columna en Página 12 a cuento del Día del Orgullo LGBT, esperaba que "en algún momento llegue el mensaje", o que al abrir el camarín "estuvieran las flores". Pero no hubo nada.

"Entonces, lo dije al aire. En este contexto, ¿qué hizo? Igual, me di cuenta de que soy muy mala… porque él me mandó un mensaje a las 14 de 'Feliz aniversario', ¡pero ya lo había dicho yo a las 13.30! Ya lo había visto, entonces me mandó el mensaje. Lo cuento hoy para que sienta culpa, porque ya se la hice pasar mal", continuó.

"Salí del canal a comprarle algo, como si ya tuviese algo preparado. Entonces, cuando llegué a mi casa le dije 'vos te olvidaste y yo ya tenía preparado esto'. Lo hice sufrir hasta hoy a la mañana. Le mando un beso, espero que no se enoje", cerró Flor de la Ve.