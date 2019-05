Luis Ventura reveló la charla privada que tuvo con Mirtha Legrand tras sus dichos sobre su salud: "Me retó y me dijo..."

En medio de la preocupación que generó la salud de Mirtha Legrand al tener que ser operada de una brida abdominal, la familia de la diva hizo público su malestar con Luis Ventura.

El periodista había dicho en Pamela a la Tarde: “La mayor preocupación era que Mirtha estaba despidiendo materia fecal por la boca”. Indignada, Marcela Tinayre salió a su cruce: “Es una infamia. Es un asqueroso. No tiene la menor idea de lo que fue esta operación”.

Finalmente, Ventura reveló en Involucrados que habló por teléfono con Mirtha, quien se recupera favorablemente en su casa tras la cirugía, y tocaron el espinoso tema.

Primero, el periodista y la conductora charlaron sobre la entrega de los premios Martín Fierro: “Ayer me confirmó que por primera vez en los 60 años de los Martín Fierro no va a ir a la entrega de las estatuillas, condicionada por su situación de salud. Si bien está muy recuperada y está esforzándose por llegar a hacer sus programas este fin de semana, por recomendación médica me dijo que no va a poder estar”.

"Al cierre de la charla me retó y me dijo 'le quiero aclarar algo porque sé que usted habló de mi salud. No fueron muy precisas sus declaraciones'”. G-plus

Cuando sus compañeros le preguntaron cómo fue el tono de la charla, Luis dijo: “La verdad es que me conmovió. Me atendió con una ternura maravillosa. Me preguntó cómo estaba, yo le pregunté cómo estaba su salud y me dijo que está bien, está mejorando y tiene muchas ganas de volver a su programa”.

Y terminó contando qué le dijo la diva de sus declaraciones sobre su malestar: “Al cierre de la charla me retó y me dijo 'le quiero aclarar algo porque sé que usted habló de mi salud. No fueron muy precisas sus declaraciones'”.

¿La respuesta de Ventura? “Le dije que lo más importante es que estaba mejor de salud y que una vez más me ratificaba que para mí era Highlander. Yo amo a Mirtha. Pero soy periodista y ella también. ¿Vos te creés que teniendo información de la salud de una primera figura no lo va a decir en su programa?”, cerró Luis, firme en su postura..

