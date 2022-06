Luis Ventura recordó unas polémicas fotos de Amalia Granata con el ex de Andrea Del Boca: "Me voy con el Ogro a Rumania"

En A la tarde recordó Luis Ventura, en una sección las peleas mediáticas al aire de exparejas, un tremendo cruce que tuvo Amalia Granata con su ex, el Ogro Fabbiani. Sin embargo, el periodista terminó involucrando en aquella historia a Ricardo Biasotti, expareja de Andrea del Boca.

“¿Saben cómo surge esta pareja de Amalia y el Ogro? Se hacen conocidos porque a mí me llegan unas fotos de Amalia Granata en un sofá ‘apretando’ con Ricardo Biasotti. Era su novio en ese momento”, recordó.

“Yo la llamé para publicar dos páginas en Revista Paparazzi de Biasotti con Granata”, aseveró, en el ciclo de Karina Mazzocco, sin embargo nunca vieron la luz esas imágenes de la actual diputada con el empresario.

"Del otro lado de la línea, Amalia me dice ‘mirá, Luis, mejor no publiques las fotos porque me estoy yendo con el Ogro Fabbiani a Rumania'". G-plus

LUIS VENTURA RECORDÓ UNA PICANTE HISTORIA DE AMALIA GRANATA, EL OGRO FABBIANI Y RICARDO BIASOTTI

Sin embargo, el periodista contó el sorpresivo final que tuvo, con un pedido de la exmodelo. “Amalia, del otro lado de la línea, me dice ‘mirá, Luis, mejor no publiques las fotos porque me estoy yendo con el Ogro Fabbiani a Rumania”, reprodujo, sobre el tiempo que Amalia acompañó a su ex que jugó en el CFR Cluj en 2007.

Ventura, suspicaz, hizo una aclaración al final. “Las fotos eran muy viejas y habían trascendido en ese momento y ya había cambiado de pareja. Así se conocieron”, concluyó, entre risas.

