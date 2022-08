Luis Ventura contó qué le dijo Wanda Nara sobre su matrimonio con Maxi López: "Llevaba a chicas a su casa"

En A la tarde debatían sobre la versión de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi que corría y en medio de eso, Luis Ventura recordó el momento clave en el que la empresaria decidió terminar su matrimonio con Maxi López, su primer marido.

“Cuando Maxi López llegó a la cúspide y empezó a bajar, ahí se separan. Y ahora a Icardi le está pasando lo mismo, salvo que encuentre algún club que sea una bomba pero más que el PSG no hay”, aseguró Diego Esteves, panelista del ciclo, sobre la similitud de las situaciones pero el conductor de Secretos Verdaderos discrepó.

“A ver, ¿sabés por qué se fue todo al diablo? Maxi López salía con chicas y las llevaba a su casa. Esto me lo contó Wanda a mí. ¡Llevaba mujeres a su casa! Ella estaba en la planta baja y llenaba el primer piso de mujeres y representantes”, aseveró, mientras Karina Mazzocco no salía de su asombro. “¡Un desastre!”, lanzó.

"Ella escuchaba el taconeo y la música desde arriba de su casa y me decía que no lo podía soportar. Esto me contó ella". G-plus

“Ella escuchaba el taconeo y la música desde arriba y me decía que no lo podía soportar. Esto me contó”, aseguró el periodista sobre la tremenda confesión que le hizo la mediática sobre el padre de sus tres hijos varones.

Mientras que su compañero en el ciclo recordó la furiosa reacción que tuvo Wanda ante la supuesta infidelidad de su ex. “Lo que ella hacía era agarrar un bate de béisbol y destrozarle los autos a Maxi”, contó Diego.

“De hecho, esa fue la pelea que termina de detonar la separación de Maxi López y Wanda Nara”, recordó.