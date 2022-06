Luis Ventura contó su incómodo encuentro con Claudia Villafañe y Gianinna Maradona en un avión

Un tenso momento habrían vivido Claudia Villafañe y Gianinna Maradona con Luis Ventura al compartir el mismo vuelo a Londres para participar de la Finalissima entre Argentina e Italia donde se rindió homenaje a Diego Maradona. El periodista, que fue parte de una comitiva invitada y que está enfrentado hace años con ambas, contó en A la tarde cómo fue el encuentro.

“Me entero que viajaba Claudia porque en medio de tantos dirigentes, viajaban 300 personas, veo pasar a una mujer rubia y al lado, Benjamín Agüero. A Gianinna no la ví”, empezó contando.

“Me pareció que para ir a buscarla para una devolución, una entrevista o una pregunta hubiera sido chocante y me quedé en mi lugar”, aseveró Luis, luego de que trascendiera que la hija del Diez había maldecido su suerte por coincidir en el mismo vuelo.

"Vi que estaba muy bien. Me pone contento que Claudia y Gianinna estén bien porque había versiones de que estaban distanciadas. Yo las vi fenómeno". G-plus

LUIS VENTURA CONTÓ CÓMO FUE EL VUELO QUE COMPARTIÓ CON CLAUDIA Y GIANINNA MARADONA

“Ellas viajaron en business y yo en el ‘gallinero’. En determinado momento yo no sé si es que me ve o yo la estaba mirando. Yo de lejos no veo mucho y no sé si Claudia me estaba mirando a mí o estaría mirando para otro lado. Esa fue la ida”, relató.

“En el regreso la vuelvo a ver. Me pareció que era un buen cierre de viaje, pero no correspondía y las vi que estaba muy bien. Me pone contento que Claudia y Gianinna estén bien porque había versiones de que estaban distanciadas. Yo las vi fenómeno”, aseveró.

"En determinado momento, una vez que vi que estaban en otra cosa, tampoco quise invadirlas. Ellas estaban viviendo un momento emotivo que no había que vulnerar", aseveró.