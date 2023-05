Luis Ventura apuntó sin filtro contra Alfa, a poco de que debute en el panel de Polémica en el bar: "Hay que ver si tiene para bancar"

Sin tapujos para analizar los fenómenos en la televisión, Luis Ventura expuso su profundo punto de vista y terminó apuntando sin filtro contra el exparticipante de Gran Hermano 2022, Walter “Alfa” Santiago, quien está a días de debutar en Polémica en el bar.

Todo comenzó cuando el cronista de LAM fue al hueso con su pregunta: “¿Por qué es polémica nacional cuando una ficción fracasa y no cuando lo hace un programa de entretenimientos o uno periodístico?”, indagó. A lo que Ventura se sinceró: “A mí me parece que hay demasiado tiracu… en el medio, los tipos que están pendientes de ver a quién le va mal”.

“Está el crecimiento de la 'patria panelista' que te llena de gente que alegremente te tira cualquier comentario sin ningún análisis del medio y un montón de cosas que un periodista no lo haría. Eso es menoscabar el trabajo de los que se preparan, el trabajo de los que crean. No es alegre levantar cualquier dedo y decir una imbecilidad que se le ocurre a cualquiera, inventando palabras que no existen”, agregó.

"Está el crecimiento de la 'patria panelista' que te llena de gente que alegremente te tira cualquier comentario sin ningún análisis del medio y un montón de cosas que un periodista no lo haría". G-plus

Y siguió: “A mí me ponés un panelista y le paso un tractor por la espalda. ¿Sabés por qué? Porque yo tengo una preparación, como la tienen algunos periodistas y colegas que respeto y quiero, pero son los menos. Hoy, cualquier bolud… que sale de un reality, levanta el dedito y dice cosas sin ninguna preparación”.

"No sé ni quién es Alfa, ni que hace, esa es la verdad. Vamos a ver si tiene huevos para bancar. Porque acá no es solo levantar el dedito o decir ‘pedorro’ todo el tiempo de gente que dice pelotud…". G-plus

Fue entonces que, ante la consulta sobre si sus palabras eran dirigidas a Alfa, el periodista no dudó con su respuesta: “Hablo de una cosa genérica. No sé ni quién es Alfa, ni que hace, esa es la verdad”, lanzó. Y después de que le informaran que será palista del programa que conducirá Marcela Tinayre por América, cerró, contundente: “Vamos a ver si tiene huevos para bancar. Porque acá no es solo levantar el dedito o decir ‘pedorro’ todo el tiempo de gente que dice pelotud…”.

¡Tremendo!

"A mí me ponés un panelista y le paso un tractor por la espalda. ¿Sabés por qué? Porque yo tengo una preparación, como la tienen algunos periodistas y colegas que respeto y quiero, pero son los menos". G-plus

EL SINCERICIDIO DE LUIS VENTURA TRAS EL INFARTO DE JORGE RIAL

Luego de que Jorge Rial rompiera el silencio sobre cómo vive su recuperación tras haber sufrido un infarto en Colombia, Luis Ventura (quien fue su socio y gran amigo por muchos años) se sinceró al hablar de este tema.

“Yo siempre estoy, cuando las papas queman, cuando hay susto, cuando hay emergencias. Cuando pasa algo grave, las hijas de Jorge (Morena y Rocío) me llaman y yo siempre estoy, pero después me dejan en incertidumbre. No quiero estar en medio de terremotos personales y familiares. Es como que me invitan a un baile y después me quedo afuera", comenzó diciendo Ventura en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Si me llaman, yo me meto. Pero sino prefiero quedarme afuera porque no quiero participar de los terremotos familiares”, agregó, dejando en claro que pueden contar con él ante cualquier eventualidad.

"SI ME LLAMAN, YO ME METO. PERO SINO PREFIERO QUEDARME AFUERA PORQUE NO QUIERO PARTICIPAR DE LOS TERREMOTOS FAMILIARES". G-plus

. Yo he perdido muchos amigos y siempre reflexiono sobre la vida, pero es lo que pasa. No hace falta que le pase esto a Rial para que yo piense en lo mucho que me tengo que cuidar, aunque también a esta historia de la vida uno quiere disfrutar un poco”, continuó, profundo. Y cerró la nota con humor: “En los diez minutos que dijo que estaba muerto, Rial debe haber hecho varios móviles desde el más allá".