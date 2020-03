Luis Majul, ¿se va de América en medio de un escandaloso enfrentamiento?: "No cayó bien un editorial"

Una bomba televisiva contaron en Los Ángeles de la Mañana. Ángel de Brito relató un conflicto entre Luis Majul y las autoridades de América, que podría derivar en la salida del periodista de la pantalla.

La cronista Maite Peñoñori fue a buscar la palabra de Majul, quien al ver el móvil evitó el contacto con la prensa. “Habían estado incluso grabando promociones con el canal. Lo que me cuentan es que el el lunes, en 4 días, su programa en A24, hubo un editorial que desató el enojo de las autoridades”, explicó la movilera.

“Ahí se habría dado un fuerte cruce entre Luis y las autoridades y le habrían vuelto a proponer que La Cornisa fuera los sábados. Luis dijo que no, que ya estaba anunciado y dijo que si no renunciaba. Ayer no apareció por el canal para hacer 4 días”, agregó Maite.

Luego, Ángel contó más detalles. “Yo había hablado con Luis y me había confirmado que volvía el domingo, que tenía una nota con Jorge Lanata y otros invitados fuertes. Estaba muy contento de volver a los domingos. Sé por otro lado que tenía ofertas de otros canales importantes. Vamos a ver si con esto lo vemos a Majul en otra pantalla, más pronto que tarde. Es una oferta concreta”, dijo el conductor.

Minutos después, Peñoñori completó la información. “No les cayó bien a las autoridades. Incluso, él estaba contento porque iba a estar a las 22 y no a las 20, que es un horario más competitivo. El editorial tuvo que ver con la política”, señaló.

Para cerrar, De Brito habló de paso por el canal de Palermo. “Quiero decir que yo trabajé en América y siempre tuve libertad total. Y Majul lleva años ahí. Me parece que tiene que ver más con internas puntuales, que Antonio Laje quiere el horario de Majul y el editorial es una excusa”, opinó.