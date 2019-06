Unas imágenes de Ivana Icardi muy mimosa con un modelo dentro del Grande Fratello de Italia alentó los rumores de crisis con Luifa Galesio. En una entrevista con la revista Pronto, el cordobés negó que estén en crisis aunque habló de la necesidad de estar distanciados por un tiempo.

“Soy sincero: con Ivana nos amamos pero necesitábamos un aire y me vine para que ella termine de ir tranquila a las galas de Gran Hermano y para extrañarnos un poco también”, aseguró el ganador de GH a la publicación.

“Ivana es súper confianzuda y eso lo hace con todo el mundo. Si se lleva bien con alguien y le da confianza, no tiene problemas en abrazarse. Lo ha hecho con compañeros míos de equipo y sé que ella es así. Siempre confío en mi novia y eso no me molesta porque yo también le puedo dar un abrazo a una amiga”, comentó, sobre las imágenes en las que aparece la hermana de Mauro Icardi compartiendo mimos con el influencer Gianmarco Onestini.

“Cuando uno está en Gran Hermano necesita afecto. Yo estuve, te sentís solo y me la pasaba abrazado a todo el mundo. Ivana no se llevaba bien con las otras participantes y solo pegó buena onda con él, con una chica y otro chico. Fue un abrazo normal y se agarraron de eso para generar un mundo afuera. Era nuestro miedo y fue lo que pasó”, aseguró.

“Quedé como el engañado y no me dolió porque la conozco a Ivana y sé que no me engañaría. Y en caso de que eso pudiera llegar a pasar, sé que antes vendría y me diría: ‘Luifa, no estoy más enamorada de vos. Quiero que nos separemos'. En estos tres años me demostró que es una mina de oro y no creo encontrar otra mujer que quiera tanto mi bien y que me enseñe tanto como lo hizo y lo hace ella. Aprendí mucho a su lado. Me enseña a madurar, a ser más hombre y a amar. Me haría mal perderla por un programa de televisión”, dijo, poniéndole fichas a su noviazgo.

“No hay ninguna crisis. El amor no se demuestra con posteos sino con el día a día con lo que pasa en casa. Sé que ella me ama y para mí ella es la mujer de mi vida. Como ahora se generó todo de GH con el pibe italiano, preferimos no postear más que nada para que se dejen de hablar. Subiremos fotos cuando lo sintamos”, finalizó el futbolista.

