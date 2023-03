Lucila "La Tora" Villar se quebró al ser eliminada por segunda vez de Gran Hermano 2022

Este domingo Santiago del Moro condujo la décimo séptimo gala de eliminación de Gran Hermano 2022 en la que el público tuvo que decidir entre eliminar a Lucila “La Tora” Villar, Julieta Poggio, y Camila Lattanzio.

La gala de nominaciones de esta semana dejó a las tres finalistas en “la placa” junto a ex diputada del Frente de todos Romina Urigh, pero Marcos Ginocchio sorprendió a los televidentes al salvarla.

Las probabilidades de que eso ocurriera eran pocas, dado que el salteño ha mostrado en numerosas ocasiones su admiración por Julieta, pero, sin embargo, y por causas que no ha explicado, optó por darle una chance de salir de “la placa” a la exdiputada.

“LA TORA” VILLAR, LA NUEVA ELIMINADO DE GRAN HERMANO 2022

Con la final a solo unas galas de distancia, los seis participantes finalistas comenzaron a sufrir la angustia de tener que irse de la casa, amén de que la tensión entre ellos va en aumento a medida que pasan los días.

Tal fue el caso de La Tora que rompió en llanto en la cena de nominados que tuvo lugar este sábado a la noche en la casa junto a Julieta y Camila. “Quiero que se vayan otras personas. Yo estoy re ansiosa. Siento que cuando nos damos aliento, nos decimos palabras lindas, nos decimos todo lo que pasamos y lo afortunados que somos. Y todo eso está bien, pero no quiero que se termine. Es como que, a esta altura, no me quiero ir”, dijo.

“Si dicen mi nombre voy a decir ‘no’. Esta es mi casa, hace mucho que vivo acá y no me voy, no salgo. Me da pánico salir por esa puerta. Pienso en que es raro dejar esta casa, mi cama, el parque, la cocina y a ustedes. Hace mucho que estoy acá adentro y siento que vivo acá. Es horrible”, cerró.

Sin embargo, el público decidió, primero en las votaciones de las redes sociales, y después con su voto que la joven dejara la casa, una voluntad que finalmente tuvo que cumplir en medio de lágrimas por no poder cumplir con su sueño.

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO 2022

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano? Como todos los domingos la gala de eliminación empezó a las 22.15 horas y se pudo ver a través de Pluto TV y Telefe en vivo: canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD.

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano 2022? Para participar de la votación se debe envias un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Pluto TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano 2022? Los participantes que ya fueron eliminados de Gran Hermano 2022 son: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Juliana Díaz, María Laura “Cata” Álvarez, Constanza “Coti” Romero y Alexis “Conejo” Quiroga, Thiago Medina, Maximiliano Giudici, Agustín Guardis (por segunda vez), Ariel Ansaldo y Walter “Alfa” Santiago.