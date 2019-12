Luciano Castro y su tensa relación con Araceli González: "Pasaron miles de cosas, tenemos formas distintas de trabajar"

Días atrás, Gonzalo Heredia habló por primera vez de los conflictos que tuvo con Araceli González mientras grababan la exitosa tira Los ricos no piden permiso en el año 2006. “No soy divo ni estrella ni me como cualquiera ni estas luces. No siempre pasa que te encontrás con personas que son así o que van por ese mismo camino”, aseguró el actor.

Ahora le tocó el turno de hablar sobre el tema al otro protagonista de la novela, Luciano Castro, que también estuvo envuelto en rumores de cortocircuito con la actriz.

En un móvil en vivo con Los Ángeles de la Mañana, Castro reconoció en un filoso ida y vuelta con Ángel de Brito que, al igual que su amigo Heredia, no tuvo la mejor relación con Araceli y le hizo frente a las versiones sobre su vínculo.

"Laburamos lo mejor que pudimos. Tenemos conceptualmente formas distintas de trabajar y de ver las cosas. Y, bueno, eso en algún momento se cruza" G-plus

- Habló Gonzalo del tema y contó lo que le pasó a él. ¿Cómo fue tu relación con Araceli?

- Normal, ¿yo qué sé? Laburamos lo mejor que pudimos. Tenemos conceptualmente formas distintas de trabajar y de ver las cosas. Y, bueno, eso en algún momento se cruza. Pero después nada, laburamos y terminamos la tira. De hecho, todo esto sale ahora por otro problema sino nadie sabría lo que pasó hace siete años en Los Ricos no comen el guiso jajaja. Nadie lo sabría.

- ¿Es cierto que ella tuvo problemas con una productora en particular? Acá hablamos de un portazo y de unos gritos. ¿Eso pasó?

- Sí, sí, pero pasaron miles de cosas. Me causa siempre gracia que nos ponen al gordo (por Heredia) y a mí como los nombres visibles. Y quizás fuimos los que menos hemos padecido o menos pasado mal nosotros. Nosotros trabajamos, terminamos la tira, tenemos mucha relación con los técnicos, con la gente de Pol-ka. Yo te hablo por mí. Polka tiene 25 años y yo laburé en la productora 15 o 20 años, ya no sé cuántos años. Si vos no tenés una conducta…

- Pero debe ser fuerte que una compañera te diga ‘cuatro de copas’...

- Jajajaja me han dicho cosas peores igual eh.

- No te hagas el desmemoriado.

- No, ¿cómo me voy a hacer desmemoriado? Para nada. A mí no me lo dijo eso, a mí no me lo dijeron.

- Se lo dijo a otro pero todo el mundo lo sabía.

- Claro, pero no fue para mí.

- ¿Volverías a trabajar con ella?

- Sí, por supuesto, obvio. Si vos te sentás y hablás, lo volvería hacer. Si va a ser lo mismo, no… no lo volvería a hacer. O sea, si pasó algo que jodió, se habla y se soluciona. Si se puede solucionar se sigue, sino no se sigue. No hay mucho misterio.