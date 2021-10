Luciano Castro reveló cuál fue la reacción de Sabrina Rojas al anterarse de su romance con Flor Vigna: "Me dijo 'me encanta'"

El romance de Luciano Castro y Flor Vigna está a punto caramelo, y ellos, lejos de ocultarse, hablaron con la prensa libremente del amor que los une y posaron para los papparazis. En Intrusos, el actor contó cómo se siente al lado de la ex participante de La Academia de ShowMatch y reveló lo que le dijo Sabrina Rojas cuando se enteró de esta relación.

En Intrusos, Luciano explicó por qué esperaron dos meses con Vigna para dejarse ver juntos. “Hasta estar seguros realmente de que nos pasa algo, no tenía sentido decir nada, ni que nadie supiera. Pero en el momento en que venís acá, a un lugar en el que estás un poquito expuesto y decidís besarte, bueno, ya decidiste algo, parece”, expresó, antes de contar lo que siente por la actriz.

“Nos pasan cosas, sí es verdad, si no, no estaríamos acá hablando con vos, exponiendo lo que nos pasa”, señaló Luciano Castro, y contó qué opina Sabrina Rojas sobre su nueva pareja. “‘Me encanta’, me dijo”, explicó el actor, antes de reconocer que está muy feliz por la forma en que se dio todo: “yo estoy re contento también por ella. Lo único que queremos es estar bien todos”, concluyó el flamante novio de Flor Vigna.