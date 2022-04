Luciano Castro reflexiona sobre el amor después del amor: "El que no puede ser amigo del ex es porque no quiere"

-¿Qué te gustó de la propuesta de El primero de nosotros (lunes a viernes a las 22 hs por Telefe?

-Tengo la posibilidad de elegir mis trabajos y, si siento que voy a hacer agua, no es que digo que no pero si hay dos proyectos, voy a donde me siento seguro. En este caso me gustó el elenco, la historia, los directores, todo. Me entusiasmaba.



-¿Cómo ves la tele hoy, a diferencia de lo que era cuando vos empezaste en Jugate Conmigo, en 1993?

-En esta nueva era de plataformas, ser parte es motivador y acá se palpa todo el tiempo que esto es lo nuevo. Ahora la tele no es todo como era antes cuando yo empecé, antes de Cristo.

-Se te nota contento, relajado, mostrándote feliz en las redes, ¿cuánto tuvo que ver Flor (Vigna) en esto?

-Debe haber algo mío real, sino no me lo permitiría. Flor tiene mucho que ver porque es muy activa en las redes y tiene una forma de ser que ella es así. Yo no tengo esa efectividad que tiene ella para captar momentos y subirlos. Y también la verdad es que soy un gran bolu... enamorado y a eso respondo con muchísima alegría y altura, sin tener que justificar nada. Si me ven muy relajado es porque estoy así.

-El primero de nosotros hace hincapié en lo fundamental que es la amistad en la vida. ¿Cómo vivís vos la amistad? ¿Podrías considerarte amigo de Sabrina (Rojas, su ex y madre de dos de sus hijos) y El Tucu (López, pareja de ella)?

-Sí. Y se puede. Doy fe. El que no puede es porque no quiere o no lo intenta realmente. Incluso te diría que me considero hasta hermano de Sabrina, por una cuestión de conocimiento.