Luciano Castro se incomodó con Flor de la Ve en plena nota y la cruzó: "No seas mala, no seas así"

Luciano Castro y Flor de la Ve protagonizaron un incómodo momento al aire en Intrusos luego de que ella le preguntara sobre la baja de Leticia Brédice de la obra teatral El Divorcio.

"¿Cómo estás viviendo esta previa de la temporada de verano?", le preguntó la conductora, y el actor respondió: "Estoy contento, nos costó armar El Divorcio. Tenemos una obra para ofrecer, una comedia que cualquiera puede sentirse identificado".

"Y qué bien que cambió todo, porque estuvo la Brédice que voló en un momento, acá no sabíamos qué había sucedido", le comentó Flor.

Fue entonces cuando Luciano expresó: "No voló… no seas mala, no seas así".

"No voló, Leti nunca llegó a un acuerdo con Nelson (Valente), no fue un conflicto nunca". G-plus

"¿Cómo no te voy a preguntar por eso?", le retrucó Flor. Y Castro explicó: "Pero no voló, Leti nunca llegó a un acuerdo con Nelson (Valente) y bueno, él es el director, es su obra, y ella también tuvo la grandeza de decir ‘no lo hago’, no fue un conflicto nunca".

LUCIANO CASTRO CONTÓ CÓMO VE LA INCORPORACIÓN DE CARLA CONTE AL ELENCO DE EL DIVORCIO

Luciano Castro contó en un móvil con Intrusos cómo ve la incorporación de Carla Conte a la obra teatral El Divorcio después de la polémica salida de Leticia Brédice.

"Ella tiene una energía, está muy contenta porque aparte tenía muchas ganas de volver a actuar. Lo está haciendo muy bien y está al lado de Pablo, que es un número uno absoluto, es un placer trabajar con Rago", analizó el actor.