Luciano Castro estará distanciado de Flor Vigna durante el verano: la tremenda declaración de amor

El verano encontrará a Luciano Castro y a Flor Vigna distanciados por sus compromisos laborales: el actor estará haciendo teatro en Mar del Plata y la cantante estará de gira con su música.

Lejos de preocuparse por la distancia, Castro reafirmó que nada hará que sus sentimientos hacia su novia cambien.

"¿Cómo vas a hacer en el verano con Flor y con los chicos? Porque cuando son familias ensambladas...", le preguntó la notera de Implacables.

"Estamos enamoradísimos y vamos a estar juntos donde sea. No presionamos ningún lugar más que sentir lo que sentimos. Acá, en la Luna o en Madagascar, la voy a ver". G-plus

"No tengo idea. Tenemos un lugar divino para estar. Flor va a trabajar mucho, porque está de gira. Está en su mejor momento. Saca tema tras tema y el verano es cuando más se toca. El punto de encuentro está y cuando podamos nos vemos", respondió Luciano, sincero.

Y agregó: "No hay mucho más misterio. Pero no podemos proyectar, ni planear, porque por ahí le salen 5 fechas seguidas a Flor y no la veo. Y yo voy a estar haciendo teatro. No me voy a poder mover".

TREMENDA DECLARACIÓN DE AMOR DE LUCIANO CASTRO A FLOR VIGNA

Antes de cerrar la nota, Luciano Castro sorprendió a la notera de El nueve con su tremenda declaración de amor a Flor Vigna.

"Pero estamos enamoradísimos y vamos a estar juntos donde sea. No presionamos ningún lugar más que sentir lo que sentimos, y ya. Acá, en la Luna o en Madagascar, la voy a ver", sentenció el actor que este verano estará en Mar del Plata protagonizando El Divorcio.