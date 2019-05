Luciano Cáceres explicó por qué no 'blanquea' romance con Juana Viale: "Ustedes me quieren con ella, pero..."

En 2015, Luciano Cáceres (42) y Gloria Carrá (47) terminaron su relación de pareja, de casi 8 años y con una hija en común, Amelia. Desde entonces, el actor no oficializó ningún romance y negó en reiteradas oportunidades tener una relación con Juana Viale (37), actriz con la que trabajó en una serie y en teatro, el último verano.

"El amor no se busca, el amor te sorprende. Pero estoy soltero. Ustedes me quieren con Juana, pero no, somos amigos, compartimos dos temporadas hermosas (de teatro)". G-plus

Sin embargo, la ceremonia de los Premios Platino, realizada en México, reavivó la versión amorosa, dado que Luciano y Juana coincidieron en la premiación. "Con Juana no fuimos juntos a México, nos cruzamos en la fiesta de los Premios Platino. Ella hizo su viaje y yo hice el mío. Estoy solito", aseguró el actor en El Espectador, el programa que conduce Ángel de Brito en CNN Radio.

Y remarcó cuál es actualmente su estado civil: "El amor no se busca, el amor te sorprende y no lo podés parar. Pero estoy soltero... Ustedes me quieren con Juana, pero no, somos re amigos, compartimos dos temporadas hermosas (de teatro). Pero somos re amigos y siempre es una alegría encontrarnos, vernos".

Sobre la mujer que le gustaría que llegue a su vida, Cáceres definió: "Necesito una persona que sea buena compañera, seria, laburante e independiente".

