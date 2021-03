Luciana Salazar salió al cruce del hijo de Martín Redrado y filtró un polémico chat: "Trata de pelotu… al padre"

La desmentida que hizo Tomás Redrado (24), hijo de Martín Redrado, sobre la reconciliación de su padre con Luciana Salazar provocó el enojo de la modelo. "Nada que ver, ellos nunca volvieron", había asegurado y ahora ella salió al cruce con todo.

“La verdad, libera y las pruebas la ratifican”, escribió Luli en las stories de Instagram junto a una conversación de WhatsApp que tuvo con él el 5 de marzo. “El hijo de Redrado me desmiente y sabía de mi vínculo con el padre y encima lo trata de pelotudo también cuando sale la noticia”, puso Luciana que muestra la tremenda reacción del joven a la noticia de la reconciliación con la frase “qué pelotudos”.

Pero no fue todo. También la exintegrante de Polémica en el bar publicó una conversación de 2016 con el hijo mayor del economista. “¿¡Te acordás Tomás Redrado allá por estos tiempos cuando me decías esto de tu padre?! ¡Lo tratabas de loco a tu padre! A las pruebas me remito”, puso, en la red social.

"¿¡Te acordás Tomás Redrado allá por estos tiempos cuando me decías esto de tu padre?! ¡Lo tratabas de loco a tu padre! A las pruebas me remito". G-plus

“No se lo reenvíes, no le digas. Pero ves Luli por qué en el fondo te entiendo y me acerqué a vos. Sos una pobre víctima igual que yo de la locura absoluta”, aparece en el chat que tendría Luciana con el hijo del exministro. “Por favor, no se lo pases ni le comentes porque será peor”, finaliza aquella conversación de 2016.

¡Polémica! Luciana Salazar filtró una conversación con el hijo de Martín Redrado.

Fotos: Instagram stories