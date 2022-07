Luciana Salazar, muy filosa ante los rumores de Martín Redrado como ministro de economía: “Ni que fuera a ser yo”

La renuncia que el ministro de Economía Martín Guzmán publicó en Twitter generó que Alberto Fernández organizara una reunión de emergencia en Olivos de donde salieron varios nombres para sucederlo, entre ellos el de Martín Redrado, lo que generó una reacción de Luciana Salazar.

No es la primera vez que el economista, ex presidente del Banco Central, suena como posible ministro del gabinete de Fernández, aunque la salida de Guzmán lo colocó rápidamente entre sus sucesores naturales.

Sin embargo, estas versiones generaron que la prensa se volcara a consultarle a Luciana Salazar cuál era su opinión al respecto de que su ex volviera a ocupar un cargo público después de 12 años, y ella no decepcionó.

LA REACCIÓN DE LUCIANA SALAZAR ANTE LAS VERSIONES DE QUE MARTÍN REDRADO PODRÍA SER MINISTRO DE ECONOMÍA

La mamá de Matilda se abocó a su cuenta de Twitter, desde donde lanzó una filosa opinión al respecto. "Dios, estalla mi teléfono. Como si fuera a ser yo. No comentarios", escribió en su perfil.

No es la primera vez que Luciana se muestra dura filosa con Martín Redrado. Algunas semanas atrás, cuando el economista anunció su boda con Lulú Sanguinetti a llevarse a cabo en una histórica residencia en Lado di Como, en Italia, ella estalló

"Demostró ser una persona violenta con las cosas que dijo injusta e injuriosamente sobre mí", señaló Luli en Socios del espectáculo. "Yo no dije nada de ella, nunca la mencioné. Yo estoy con mi causa, mis temas, y me parece que ella tiene un tema particular conmigo", agregó la modelo.