Luciana Salazar mostró las secuelas del golpe que se dio en un ensayo de La Academia: "Así amaneció mi ojito"

Muy responsable y con ansias de resultar ganadora, Luciana Salazar deja todo en cada ensayo de La Academia de ShowMatch (eltrece) para luego brillar en la pista. Y aunque es muy cuidadosa, lamentablemente sufrió un tremendo golpe.

Después de haberse golpeado el ojo mientras ensayaba con su amigo y pareja de baile, Jorgito Moliniers, la mamá de Matilda compartió a través de sus stories de Instagram una foto muy fuerte que llamó la atención de sus seguidores.

En la imagen se puede ver el ojo de la ex de Martín Redrado en primer plano, cerrado y rojo tras el tremendo accidente.

Más sobre este tema Revelan un dato sobre las "fechas que no cierran" en la relación de Rocío Marengo y Eduardo Fort: "En esa época hubo rumores con Luciana Salazar"

"Así amaneció mi ojito después del golpe", expresó Luli junto al emoji que simula estar lastimado.

"No fue por una locura que quisimos hacer porque me salía todo. Estaba en un trapecio, haciendo una inversión para abajo yo sola, se le dio un poco más de impulsión y como yo estaba boca abajo fue tan fuerte el envión que tomó el trapecio que no medimos y me estrolé... Me di la cabeza contra la pared, fue terrible”, así describió su golpazo en diálogo con La previa de La Academia (Ciudad Magazine).

¡Cuidado!