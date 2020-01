Luciana Salazar, furiosa con Martín Redrado: "Si hablo, voy a generar problemas de pareja"

La ausencia de Luciana Salazar (39) en la última edición de Caras dio que hablar luego de que la modelo descargara su malestar, no sólo con la actitud de la revista, sino con la decisión de poner en tapa dos fotos: una suya y otra de Martín Redrado (58), su ex, al lado.

Indagada por esto, la mamá de Matilda (2) rompió el silencio en diálogo con Siempre Show (lunes a viernes a las 19 hs por Ciudad Magazine): "Lo que pasó me molesta desde muchos aspectos", fue lo primero que recalcó en la entrevista.

"No quiero hablar porque es meterme en un terreno que no quiero y donde protegí mucho. La verdad que si me meto, es para generar 'bolonqui' y no quiero separar a ninguna pareja. Yo me guardé mucho, mucho. Mi hija está en el medio, conmigo todo lo que quieras, pero con mi hija, no". G-plus

Además, se refirió a las imágenes que se circularon en las redes en octubre pasado donde se la veía junto a Redrado y su pequeña: "Después de lo que pasó con las fotos, está todo mal con él y mi hija quedó en el medio de cosas muy injustas y me va a costar muchísimo perdonarlas. Entonces no tengo ganas ni que me vinculen con esa persona (por Martín)".

"No quiero hablar porque es meterme en un terreno que no quiero y donde protegí mucho. La verdad que si me meto, es para generar bolonqui y no quiero separar a ninguna pareja. Yo me guarde mucho, mucho. Mi hija está en el medio, conmigo todo lo que quieras, pero con mi hija, no. En realidad no fueron las fotos sino todo lo que generó, porque había mucho que no sabía. Fue todo muy macabro y estoy muy ofendida con ese tema. Cuando estoy enojada no quiero hablar porque voy a generar problemas de pareja y no quiero", agregó, en referencia al noviazgo del economista con Lulu Sanguinetti (41).

"Todo fue horrible y mi hija en el medio en una situación injusta desde el vamos. Y con una nena, no. El día de mañana va a saber todo y calculo que ella sola tomará decisiones y se dará cuenta quién es quién en esta situación. Sabrá su historia y ella tomará las decisiones que tenga que tomar, no me quiero meter en este terreno. Ella cuando sepa su historia, sabrá cómo actuar. Cuando sea grande va a ser totalmente libre", cerró, misteriosa, volviendo a plantar dudas sobre el verdadero vínculo que su exnovio tiene con Matilda.